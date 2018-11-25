2018-11-25T01:42:34+03:00
Политика

Минобороны опубликовало видео обмена заложниками в Сирии

Из плена боевиков вооруженной оппозиции были освобождены 10 человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сирии в районе Алеппо состоялся обмен пленнымиВ Сирии в районе Алеппо состоялся обмен пленнымиФото: скриншот с видео
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В эту субботу, 24 ноября, в районе сирийского населенного пункта Тадэф, расположенного северо-восточнее города Алеппо, состоялся обмен заложниками между официальным Дамаском и отрядами вооруженной оппозиции.

Обмен удерживаемых НВФ граждан Сирии на боевиков отрядов вооруженной оппозиции.24 ноября 2018 г. на территории Сирийской Арабской Республике в районе н.п. Тадэф (35 км северо-восточнее г. Алеппо) состоялся обмен 10 удерживаемых незаконными вооруженными формированиями граждан Сирии на 10 боевиков отрядов вооруженной оппозиции

Процедура осуществлялась в формате 10 на 10. В результате из плена боевиков смогли выбраться десять граждан Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны России, представители которого участвовали в обмене в качестве членов Рабочей группы по освобождению заложников, действующей в рамках Астанинского формата.

"Обмен производился в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, на Youtube-канале министерства была опубликована видеозапись момента обмена пленными.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в эту субботу боевики атаковали отдельные районы Алеппо снарядами с хлором. По последним данным, в результате обстрела пострадали не менее 37 человек.

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