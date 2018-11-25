Минобороны опубликовало видео обмена заложниками в Сирии
В эту субботу, 24 ноября, в районе сирийского населенного пункта Тадэф, расположенного северо-восточнее города Алеппо, состоялся обмен заложниками между официальным Дамаском и отрядами вооруженной оппозиции.
Обмен удерживаемых НВФ граждан Сирии на боевиков отрядов вооруженной оппозиции.24 ноября 2018 г. на территории Сирийской Арабской Республике в районе н.п. Тадэф (35 км северо-восточнее г. Алеппо) состоялся обмен 10 удерживаемых незаконными вооруженными формированиями граждан Сирии на 10 боевиков отрядов вооруженной оппозиции
Процедура осуществлялась в формате 10 на 10. В результате из плена боевиков смогли выбраться десять граждан Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны России, представители которого участвовали в обмене в качестве членов Рабочей группы по освобождению заложников, действующей в рамках Астанинского формата.
"Обмен производился в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, на Youtube-канале министерства была опубликована видеозапись момента обмена пленными.
Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее в эту субботу боевики атаковали отдельные районы Алеппо снарядами с хлором. По последним данным, в результате обстрела пострадали не менее 37 человек.
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