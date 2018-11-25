В Алабаме полицейские по ошибке застрелили невиновного человека

СЕГОДНЯ 02:57 2018-11-25T02:57:02+03:00

Правоохранителям показалось, будто именно этот парень открыл огонь по посетителям торгового центра

Изменить размер текста: A A

Ужасная трагедия произошла в минувшую пятницу, 23 ноября, в одном из торговых центров американского города Гувер штата Алабама. Там местные полицейские по ошибке застрелили абсолютно невиновного человека.

Инцидент произошел ночью во время масштабной распродажи в рамках "черной пятницы". Сайт kp.ru писал о том, что в тот день между двумя посетителями ТЦ разгорелся конфликт и один из них открыл стрельбу из пистолета. В результате были ранены два человека, в том числе 12-летняя девочка.

Вскоре после случившегося была распространена информация о том, что прибывшие на место правоохранители ликвидировали преступника, когда тот пытался скрыться. Однако лишь сейчас выяснилось, что погибший 21-летний парень на самом деле был не тем, кто нужен полиции.

По данным телеканала CNN, настоящий виновник происшествия все еще жив и находится на свободе. Его поиски продолжаются.