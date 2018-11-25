2018-11-25T03:13:58+03:00
Происшествия

Четверо граждан Финляндии погибли при крушении самолета в Зимбабве

Сообщается, что в числе жертв авиакатастрофы значатся несколько крупных предпринимателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Cessna S206 разбился в районе зимбабвийского города МасвингоCessna S206 разбился в районе зимбабвийского города МасвингоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 24 ноября, в центральной части Зимбабве разбился частный одномоторный самолет Cessna S206. Жертвами авиакатастрофы стали четыре гражданина Финляндии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел европейского государства.

"Власти Зимбабве подтвердили, что четыре финна погибли в небольшой авиакатастрофе в Масвинго", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Там же приводятся слова главы ведомства Тимо Сойни, который уже выразил свои соболезнования родным и близким жертв крушения самолета.

Между тем, по данным газеты Helsingin Sanomat, все погибшие являлись мужчинами в возрасте около 50 лет. Среди них управляющий директор компании по управлению и переработке отходов Lassila & Tikanoja Пекки Оянпяя и глава деревообрабатывающего предприятия UPM Хейкки Ваппула.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг пятеро туристов и пилот погибли также в Доминикане. Их вертолет разбился вскоре после вылета из города Рио-Сан-Хуан.

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