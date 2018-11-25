Лебедев планирует провести бой против украинца Александра Усика

СЕГОДНЯ 04:15 2018-11-25T04:15:53+03:00

Таким образом российский боксер сможет сохранить за собой пояс суперчемпиона WBA в первом тяжелом весе

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Российский боксер Денис Лебедев заявил о готовности провести поединок против абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика. Об этом сообщил менеджер нашего спортсмена Вадим Корнилов.

Он напомнил, что изначально Лебедев планировал завершить карьеру, однако передумал и даже сбросил для своего возвращения 12 кг веса. Накануне он вышел на ринг против американца Майка Уилсона и одержал однозначную победу.

Между тем, еще в феврале этого года Всемирная боксерская организация WBA лишила россиянина пояса суперчемпиона в первом тяжелом весе из-за его спортивной пассивности. Теперь Лебедев должен сразиться с украинцем, чтобы защитить титул.

"Усик останется в первом тяжелом весе и оставит [у себя] титул WBA. WBA выпустила резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", - сказал Корнилов.

Сам российский боксер также заявил о готовности сразиться с украинцем

"Если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой", - цитирует ТАСС спортсмена.

Сайт kp.ru писал о том, что Лебедев заявил о намерении вернуть свой пояс вскоре после победы в сентябрьской схватке, соперником в которой был турок Хинзи Алтункай.