Матч финала Кубка Либертадорес перенесли из-за нападения на автобус "Боки"

СЕГОДНЯ 04:33 2018-11-25T04:34:14+03:00

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Матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесли на воскресенье, 25 ноября. Причиной стало нападение болельщиков на автобус одной из команд. Об этом сообщили в пресс-службе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Напомним, как писал сайт kp.ru, игра должна была состояться в эту субботу в 23:00 мск на стадионе "Ривер Плейт" в Буэнос-Айресе. Однако из-за беспорядков начало дважды переносили на час.

В результате нападения пострадали футболистыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Болельщики просто закидали автобус "Боки" различными предметами, в том числе дымовыми шашками. В результате многие спортсмены получили порезы и отравление угарным газом. Серьезнее всего пострадал капитан команды Пабло Перес, которому осколок стекла задел роговицу глаза, а также полузащитник Гонсало Ламардо и нападающий Карлос Тевес. Все они были доставлены в больницу.

Полиции же для разгона агрессивно настроенных фанатов пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки, сообщает ESPN.