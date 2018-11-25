В посольство Сербии в Греции проник вооруженный ножом мужчина

СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-25T04:49:08+03:00

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На территорию посольства Сербии в Афинах проник неизвестный вооруженный ножом мужчина.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы Греции в эту субботу, 24 ноября, в 9:30 по местному времени (10:30 по мск). К зданию диппредставительства тут же выехал специальный переговорщик от правоохранительных органов, и вскоре мужчину удалось задержать. Информации о пострадавших не поступало.

Личность нарушителя пока не раскрывается, однако, по неподтвержденным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянение. По данным газеты Kathimerini, полиция работает над установлением всех обстоятельств случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года несколько неприятный инцидентов произошло также на территории торгового представительства России в Швеции. Гражданин по имени Леонид Карнюшин таранил ворота служебного гаража, ломал камеры видеонаблюдения и проникал в само здание. После мужчину признали психически неуравновешенным и отправили на принудительное лечение.