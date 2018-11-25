Американцы обновили рекорд по интернет-покупкам в «черную пятницу»

СЕГОДНЯ 05:04 2018-11-25T05:04:49+03:00

В «черную пятницу» объемы продаж в США выросли на 23,6% по сравнению с прошлым годом Фото: REUTERS

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В минувшую пятницу, 23 ноября, американцы потратили 6,22 млрд долларов на покупки в онлайн-магазинах. Таким образом был обновлен рекорд прошлого года, когда граждане США закупились товарами по скидке на общую сумму в пять миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные компании Adobe Analytics.

Сведения о продажах в "черную пятницу" были предоставлены 80% крупнейших американских интернет-магазинов, в частности, Amazon и Walmart. Данные свидетельствуют о том, что в 2018 году 33,5% от всей выручки или около 2 млрд долларов было получено, благодаря совершению американцами покупок прямо с мобильных устройств.

"Ретейлеры проделали большую работу, чтобы использование их веб-сайтов было более удобным для клиентов, в итоге почти на 10% больше пользователей было привлечено на распродажи в "черную пятницу" в этом году, нежели в прошлом", - прокомментировал ситуацию представитель Adobe Тэйлор Шрайнер.

Между тем, как сообщает телеканал CNBC, данные по выручке магазинов, полученной в ходе розничных продаж, будут обнародованы позднее.