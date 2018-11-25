Пожар в Калифорнии удалось локализовать на 95%

СЕГОДНЯ 05:42 2018-11-25T05:42:01+03:00

В борьбе с огнем частично помогли пришедшие на север штата дожди

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К настоящему моменту лесной пожар на севере американского штата Калифорния удалось локализовать на 95%. Такую информацию предоставило местное Управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

По его данным, сейчас площадь возгорания составляет более 620 кв. км. На данный момент известно о 84 погибших в результате буйства стихии. Также более 470 человек остаются пропавшими без вести.

Отмечается, что пришедшие на север штата дожди помогли в борьбе с огнем, однако остается отдельный участок, на котором тушение пожара серьезно затруднено из-за них же.

"Участок пожара, который до сих пор не локализован, расположен в холмистой местности с крутыми склонами, куда пожарные не могут безопасно добраться из-за сильных дождей", - цитирует CNN представителя Управления.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пожар в Калифорнии уже уничтожил более 10 тысяч различных построек, в том числе жилых домов. Так, например, город Парадайс выгорел почти полностью.