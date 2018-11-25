Курс биткойна опустился ниже $4 тысяч впервые с сентября 2017 года

СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-25T05:58:57+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, курс биткойна опустился ниже четырех тысяч долларов. Последний раз данная криптовалюта находилась на таком уровне еще в сентябре 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов CoinMarketCap.

Отметим, что в какой-то момент биткойн потерял в цене более 10% от уровня предыдущей сессии и опустился до 3976 долларов по объему криптовалютной биржы Binance.

Напомним, что еще в конце прошлого года популярная критовалюта торговалась по 20 тысяч долларов за одну "монетку", а уже в феврале 2018-го за нее давали всего 6,8 тысяч.

Сайт kp.ru писал о том, что эксперты допускали вероятность дальнейшего серьезного понижения стоимости биткойна. Так, ожидалось, что данная криптовалюта будет стоить порядка одной тысячи долларов из-за своей спекулятивности.