Новый транш МВФ для Украины составит 1,5 млрд долларов

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-25T06:14:04+03:00

Последующие две доли займа будут меньше первой на 300 миллионов долларов

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Первый транш для Украины в рамках новых договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) составит 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал источник, знакомый с результатами переговоров сторон.

По его словам, второй и третий транши будут несколько меньше первого - 1,2 миллиарда долларов. Между тем, только до конца этого года Киев сможет получить 2,5 миллиарда долларов, передают "Украинские новости".

Сайт kp.ru, что 14 сентября Украина и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи незалежной. В документе прописывалось, что получение займа будет зависеть от выполнения Киевом определенных условий. Речь идет, в частности, о принятии госбюджета на 2019 год и повышении потребительских цен на газ.

Примечательно, что ранее сами украинские власти признали - без помощи МВФ их страну ждет дефолт.