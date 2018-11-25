2018-11-25T07:27:24+03:00
Общество

Погода в Москве 25 ноября: Облачно, местами небольшой снег

Температура воздуха в Москве и области составит от -7 до 0 градусов
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 25 ноября: Облачно, местами небольшой снегПогода в Москве 25 ноября: Облачно, местами небольшой снегФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Москве 25 ноября будет облачной, днем местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве -5…-3 градуса, по области -7…-2 градуса, днем в Москве -2…0 градусов, по области -5…0 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. Облачность сохранится, в ночь на понедельник в столичном регионе небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -6…-4 градусов в Москве и до -9…градусов по области.

В начале следующей недели москвичей ждет небольшое похолодание: в понедельник и вторник ночные температуры в Москве и области будут колебаться в пределах от -12 до -7 градусов, днем от -8 до -3 градусов. Местами возможен небольшой снег и гололедица.

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