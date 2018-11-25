2018-11-25T08:02:51+03:00
Политика

Врачи оказали помощь 73 мирным жителям, пострадавшим от химатаки боевиков в Алеппо

Ранее террористы обстреляли несколько районов города минами, снаряженными отравляющими веществами
Денис СУХОВ
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Врачи оказали помощь 73 мирным жителям, пострадавшим от химатаки боевиков в АлеппоВрачи оказали помощь 73 мирным жителям, пострадавшим от химатаки боевиков в АлеппоФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Медицинская помощь потребовалась 73 жителям сирийского Алеппо, пострадавшим от химической атаки боевиков террористических организаций. Об этом рассказал журналистам врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо.

«По уточненным данным, медицинская помощь после обстрела Алеппо оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей. У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией», - отметил Шехо.

В субботу боевики, удерживающие позиции вблизи Алеппо, произвели минометный обстрел жилых районов города аль-Халидия и аз-Захра, а также улицы Нил.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон, огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточного направления демилитаризованной зоны в Идлибе. При этом использовались боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами, предположительно, хлором.

Ранее местные СМИ сообщали о поступлении в больницы 65 мирных жителей с химическими поражениями. В свою очередь SANA заявило о 107 пострадавших. По данным агентства, сирийская армия уже нанесла ответные удары по позициям террористов.

На место происшествия прибыли российские военные химики со спецоборудованием, которые уже приступили к мониторингу ситуации.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о подготовке террористами и печально известной организацией «Белые каски» провокаций в Идлибе с применением химоружия. В Москве не сомневаются, что ответственность за атаки боевики возложат на правительственные войска.

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