Власти Дубая оплатили многомиллионные медицинские счета россиянки, потерявшей мать во время отдыха
Эмир Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил многомиллионные медицинские счета россиянки Анастасии Повой, потерявшей мать во время отдыха в этой стране.
Туристка из Тамбовской области приехала в Дубай вместе с двумя детьми и 57-летней матерью, у которой во время отдыха произошел разрыв аорты. Местные медики попытались спасти женщину, но после продолжительного лечения в отделении интенсивной терапии она скончалась. Клиника выставила россиянке колоссальный счет в 783 тысячи дирхам или порядка 14 млн рублей.
Из-за долга россиянка не могла покинуть пределы Дубая и вывезти тело матери на родину. К счастью, местные власти приняли решение оказать Анастасии Поповой финансовую помощь.
«Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум решил оказать финансовую помощь тамбовчанам, которые столкнулись с проблемой оплаты счетов за лечение. Он взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.
Отмечается, что губернатор регионе Александр Никитин отправил правительству Дубая и российскому генконсулу в эмирате Олегу Фомину письмо с благодарностью за отзывчивость.
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