Власти Дубая оплатили многомиллионные медицинские счета россиянки, потерявшей мать во время отдыха

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-25T08:31:47+03:00

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум не только помог жительнице Тамбовской области рассчитаться с местной клиникой, но также профинансировал расходы на транспортировку тела матери на родину

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Эмир Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил многомиллионные медицинские счета россиянки Анастасии Повой, потерявшей мать во время отдыха в этой стране.

Туристка из Тамбовской области приехала в Дубай вместе с двумя детьми и 57-летней матерью, у которой во время отдыха произошел разрыв аорты. Местные медики попытались спасти женщину, но после продолжительного лечения в отделении интенсивной терапии она скончалась. Клиника выставила россиянке колоссальный счет в 783 тысячи дирхам или порядка 14 млн рублей.

Из-за долга россиянка не могла покинуть пределы Дубая и вывезти тело матери на родину. К счастью, местные власти приняли решение оказать Анастасии Поповой финансовую помощь.

«Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум решил оказать финансовую помощь тамбовчанам, которые столкнулись с проблемой оплаты счетов за лечение. Он взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», - сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Отмечается, что губернатор регионе Александр Никитин отправил правительству Дубая и российскому генконсулу в эмирате Олегу Фомину письмо с благодарностью за отзывчивость.

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