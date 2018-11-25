СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-25T09:06:34+03:00

ФСИН решила проблему с нехваткой мест в колониях для осужденных силовиков Фото: "КП" Архив

По данным ведомства, в пенитенциарных учреждениях отбывают наказание 11 тыс. 550 осужденных, ранее работавших в правоохранительных структурах и судах

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Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что сумела преодолеть дефицит мест в колониях для осужденных бывших сотрудников силовых структур. Об этом сообщили в пресс—службе ведомства.

«В связи с увеличением количества осужденных данной категории ФСИН были приняты меры по созданию дополнительных мест для размещения осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов в колониях строгого режима», - цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

По данным ФСИН, в настоящее время в пенитенциарных учреждениях отбывают наказание 11 тыс. 550 осужденных, ранее работавших в правоохранительных структурах и судах.

«В настоящее время при численности в исправительных колониях строгого режима 7 тыс. 383 осужденных в указанных учреждениях имеется 9 тыс. 509 мест для их размещения», - добавили в ведомстве.

Согласно законодательству, бывшие сотрудники правоохранительных органов и работники судов отбывают наказания в отдельных колониях. Ранее замглавы ФСИН Валерий Максименко признал, что в них ощущается дефицит мест из-за роста числа заключенных экс-силовиков.

Такая ситуация сложилась в том числе в связи с активизацией мер по борьбе с коррупцией - из 12,2 тыс. человек, признанных в 2017 году виновными в коррупционных преступлениях, 1,3 тыс. человек были сотрудниками правоохранительных органов, отметили в ФСИН.