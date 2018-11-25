СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-25T09:42:34+03:00

Информация о жертвах или разрушениях не поступала

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В Карибском море у побережья Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Геологическая службы США.

Эпицентр подземных толчков находился в 264 км к северо-востоку от города Пуэрто-Кабесас (около 33 тыс. жителей) и в 94 км от колумбийского острова Сан-Андрес (около 58 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Американская служба наблюдения за цунами сообщила, что угроза этого явления отсутствует.

Также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Новой Зеландии, в районе архипелага Кермадек. Его очаг залегал на глубине 37,5 километров.

Ранее в ночь на воскресенье у берегов Новой Зеландии произошло еще одно землетрясение 5,8. Его эпицентр располагался в 261 километре к северо-востоку от небольшого населенного пункта Ривертон на южном острове. Очаг толков залегал на глубине 10 километров.