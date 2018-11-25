1 и 2 декабря в Москве перекроют движение возле дворца спорта «Динамо»
1 и 2 декабря во дворце спорта «Динамо» в Крылатском пройдет международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Кубок «Алроса» (в соревнованиях примут участие спортсмены из Грузии, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Белоруссии и России). В связи с этим в следующую субботу и воскресенье на улице Островная полностью перекроют движение. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.
1 декабря ограничения будут действовать с 9.00 до 20.30, 2 декабря - с 8.30 до 16.30.
По словам организаторов, кроме командных соревнований по вольной и греко-римской борьбе в рамках турнира проведут также состязания в категории «Абсолютный кубок «Иван Ярыгин», приуроченные к 70-летию советского спортсмена.
Расписание
Суббота, 1 декабря
- 12.00 - 14.00 - вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 1 (соревнования в олимпийском весе);
- 14.00 - 16.00 - вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 2 (соревнования в олимпийском весе);
- 16.00 - 17.00 - вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 3 (соревнования в олимпийском весе);
- 16.30 - 17.00 - жеребьевка, абсолютная категория;
- 17.00 - 17.30 - церемония открытия;
- 17.30 - 18.30 -вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 3 (соревнования в олимпийском весе);
- 18.30 - 19.30 - церемония награждения.
Воскресенье, 2 декабря
- 13.00 - 13.40 - 1/4 финала;
- 13.40 - 14.00 - 1/2 финала;
- 14.30 - 14.40 - борьба за бронзовую медаль;
- 14.40 - 14.50 - борьба за золотую медаль;
- 15.00 - 15.30 - церемония награждения.