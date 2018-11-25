2018-11-25T10:20:14+03:00
Общество

1 и 2 декабря в Москве перекроют движение возле дворца спорта «Динамо»

Ограничения связаны со спортивным турниром по борьбе
Игорь ПАВЛОВ
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Движение у ДС Динамо перекроют из-за турнира по борьбе.Движение у ДС Динамо перекроют из-за турнира по борьбе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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1 и 2 декабря во дворце спорта «Динамо» в Крылатском пройдет международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Кубок «Алроса» (в соревнованиях примут участие спортсмены из Грузии, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Белоруссии и России). В связи с этим в следующую субботу и воскресенье на улице Островная полностью перекроют движение. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.

1 декабря ограничения будут действовать с 9.00 до 20.30, 2 декабря - с 8.30 до 16.30.

По словам организаторов, кроме командных соревнований по вольной и греко-римской борьбе в рамках турнира проведут также состязания в категории «Абсолютный кубок «Иван Ярыгин», приуроченные к 70-летию советского спортсмена.

Расписание

Суббота, 1 декабря

- 12.00 - 14.00 - вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 1 (соревнования в олимпийском весе);

- 14.00 - 16.00 - вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 2 (соревнования в олимпийском весе);

- 16.00 - 17.00 - вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 3 (соревнования в олимпийском весе);

- 16.30 - 17.00 - жеребьевка, абсолютная категория;

- 17.00 - 17.30 - церемония открытия;

- 17.30 - 18.30 -вольная борьба, греко-римская борьба. Круг 3 (соревнования в олимпийском весе);

- 18.30 - 19.30 - церемония награждения.

Воскресенье, 2 декабря

- 13.00 - 13.40 - 1/4 финала;

- 13.40 - 14.00 - 1/2 финала;

- 14.30 - 14.40 - борьба за бронзовую медаль;

- 14.40 - 14.50 - борьба за золотую медаль;

- 15.00 - 15.30 - церемония награждения.

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