В подмосковном городском округе Балашиха горит строительный рынок
Серьезное возгорание произошло в субботу на строительном рынке «Никольский», расположенном на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха в Подмосковье.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.
По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 5 единиц спецтехники и до 20 человек личного состава. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.
Пожар в Новокосино.
Рынок «Никольский» специализируется на продаже строительных и лакокрасочных материалов. На видеозаписи с места происшествия видно, что огонь уже охватил значительную площадь. Столб пламени и густого черного дыма поднимается на несколько десятков метров и хорошо виден издалека.
Ранее пожар произошел на строительном рынке «Владимирский тракт» в Реутове. Для локализации возгорания на площади около 450 квадратных метров привлекали 25 единиц техники и 83 человека. В результате инцидента никто не пострадал.