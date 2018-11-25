2018-11-25T10:04:13+03:00
Происшествия

В подмосковном городском округе Балашиха горит строительный рынок

По данным МЧС, к тушение привлечены 20 человек и 5 единиц спецтехники
Денис СУХОВ
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В подмосковном городском округе Балашиха горит строительный рынокВ подмосковном городском округе Балашиха горит строительный рынокФото: "КП" Архив
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Серьезное возгорание произошло в субботу на строительном рынке «Никольский», расположенном на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха в Подмосковье.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 5 единиц спецтехники и до 20 человек личного состава. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

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Рынок «Никольский» специализируется на продаже строительных и лакокрасочных материалов. На видеозаписи с места происшествия видно, что огонь уже охватил значительную площадь. Столб пламени и густого черного дыма поднимается на несколько десятков метров и хорошо виден издалека.

Ранее пожар произошел на строительном рынке «Владимирский тракт» в Реутове. Для локализации возгорания на площади около 450 квадратных метров привлекали 25 единиц техники и 83 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

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