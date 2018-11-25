Матч Спартак - Крылья Советов: Георгий Тигиев впервые выйдет в основе "Крыльев"

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-25T12:51:02+03:00

Встреча 15 тура пройдет сегодня в Москве

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В воскресенье, 25 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 15 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. "Спартак" примет "Крылья Советов" и волжане огласили стартовый состав команды и всю заявку на матч. У них впервые в стартовом составе появятся Шейдаев и Тигиев.

Стартовый состав гостей: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.

В запасе у них остались: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.