Матч Спартак - Крылья Советов: Георгий Тигиев впервые выйдет в основе "Крыльев"
В воскресенье, 25 ноября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 15 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. "Спартак" примет "Крылья Советов" и волжане огласили стартовый состав команды и всю заявку на матч. У них впервые в стартовом составе появятся Шейдаев и Тигиев.
Стартовый состав гостей: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.
В запасе у них остались: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.