В Верховной раде призвали Британию отказать Охлобыстину в выдаче визы

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-25T15:15:32+03:00

В настоящее время российский актер собирается в Лондон, чтобы принять там участие в кинофестивале

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В воскресенье, 25 ноября, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что направил письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором потребовал отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в визе. Дело в том, что, по мнению нардепа, для цивилизованной страны «недопустимо» принимать у себя артиста, который ранее получил паспорт гражданина Донецкой народной республики (ДНР).

«Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобесу Ивану Охлобыстину», - написал политик на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в настоящее время Иван Охлобыстин собирается в Лондон, чтобы принять там участие в кинофестивале «Дни российского кино в Великобритании», который должен стартовать 27 ноября. Причем, по словам представителя актера Максима Брусницына, артист уже давно получил британскую визу.