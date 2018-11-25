2018-11-25T15:29:40+03:00
Политика

«Удачные инвестиции»: Business Insider объяснил ажиотаж вокруг российских комплексов ПВО С-400

Журналисты издания уверены, что популярность российских зенитно-ракетных систем обусловлена их техническим превосходством
Денис СУХОВ
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400. Фото: Михаил Метцель/ТАССПусковая установка зенитных ракет комплекса С-400. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Мировые державы становятся в очередь за российскими зенитно-ракетными системами С-400, потому что последние значительно превосходят американские аналоги по техническим параметрам.

Такое мнение содержится в статье портала Business Insider.

Авторы материала напоминают, что С-400 уже поступили на вооружение армий Китая и Белоруссии, готовятся поставки комплексов Турции и Индии. Заинтересованность в приобретении этих зенитных систем выражали Алжир и Саудовская Аравия. Потенциал С-400 высоко оценивается специалистами во всем мире.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность приобрести в будущем и комплексы С-500, которые в настоящее время находятся в стадии разработки. Таким образом, отмечает Business Insider, российские инвестиции в сферу противовоздушной обороны полностью себя оправдали и позволили превзойти в этой области конкурентов из США.

Российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности С-400 предназначена для поражения широкого круга воздушных целей на расстоянии до 400 км в условиях боевого и радиолокационного противодействия противника.

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