Туск пообещал, что ЕС и Британия «останутся лучшими друзьями»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-25T16:21:35+03:00

Однако, как заметил глава Евросовета, Брюсселю и Лондону еще предстоят «сложная ратификация» соглашения по Brexit и непростые дальнейшие переговоры

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Глава Европейского совета Дональд Туск, выступая в воскресенье, 25 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, на котором было одобрено соглашение по Brexit, заверил, что Евросоюз и Великобритания, несмотря ни на что, «останутся лучшими друзьями».

При этом Туск заметил, что странам-членам ЕС и покидающему объединение Соединенному Королевству еще предстоит продолжительный и сложный процесс ратификации договора о Brexit, за которым последуют «непростые переговоры» о будущих отношениях Лондона и Брюсселя. «Впереди сложный процесс ратификации и дальнейших переговоров. Но как бы ни пошел этот процесс, одно несомненно - мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше», - приводит слова председателя Евросовета Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 ноября, главы европейских государств одобрили соглашение о выходе Британии из состава Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного Королевства.