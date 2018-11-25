Лавров заявил, что противники «Северного потока - 2» хотят понравиться США

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-25T16:42:30+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что страны, которые выступают против строительства газопровода «Северный поток - 2», просто поддерживают любые антироссийские шаги. Тем самым, как считает дипломат, эти государства стремятся понравиться США.

«Те, кто просто ради проявления союзнической, ложно понятой солидарности поддерживают любые антироссийские шаги, думают, прежде всего, о том, чтобы понравиться США», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 1» . При этом он уточнил, что речь идет даже не о США в целом, а о «тех кругах, которые пытаются торпедировать любые конструктивные начинания в отношениях Москвы и Вашингтона».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Как ожидается, трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. К настоящему времени разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания.

Между тем против «Северного потока - 2» активно выступают США. Так, ранее в ноябре посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона много инструментов для того, чтобы заморозить строительство газопровода.