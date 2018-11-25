Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-25T17:06:03+03:00

По словам Яромира Когличека, чешский министр иностранных дел «говорит такие глупости», так как еще молод и неопытен

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Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Чехии Томаша Петршичека о том, что Россия якобы представляет угрозу для всего Евросоюза.

Как считает депутат Европарламента (ЕП) от Коммунистической партии Чехии и Моравии, Петршичек «говорит такие глупости», так как еще молод и неопытен. По мнению Когличека, 37-летний министр иностранных дел пока просто «с точностью до деталей повторяет то, что ему было сказано другими».

«Я еще не заметил у него никаких признаков собственных идей, которые он выдвигал бы во внешней политике. Видимо, думает, что всегда лучше укрыться за Большим братом, потому и говорит такие глупости. Он явно хочет удержать свой пост», - сказал евродепутат в интервью РИА Новости.

Также Яромир Когличек подчеркнул, что любой взрослый человек понимает, что наибольшую опасность представляет непредсказуемая политика США. По его словам, в настоящее время Вашингтон изо всех сил стремится расширить свой экспорт оружия, поэтому и вынужден «искать какого-либо неприятеля».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД Чехии Томас Петршичек назвал Россию «угрозой» для своей страны и других государств-членов ЕС. При этом он, конечно же, не привел никаких аргументов, подтверждающих якобы исходящую из РФ опасность.