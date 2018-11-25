Трамп похвалил себя за снижение мировых цен на нефть

СЕГОДНЯ 18:35 2018-11-25T18:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 25 ноября, президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter «хорошими экономическими новостями». В частности, он назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой и поблагодарил сам себя.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо, президент Т)», - написал американский лидер в своем микроблоге, имея в виду себя. Кроме того, хозяин Белого дома обратил внимание на значительное урезание налогов и снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 23 ноября, цена на нефть Brent упала на 4,2%: в какой-то момент январский фьючерс на черное золото этого сорта торговался по 59,8 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти опускалась ниже 60 долларов в октябре 2017 года.