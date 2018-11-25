2018-11-25T18:35:59+03:00
В мире

Трамп похвалил себя за снижение мировых цен на нефть

Также американский лидер обратил внимание на снижение уровня инфляции в США
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 ноября, президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter «хорошими экономическими новостями». В частности, он назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой и поблагодарил сам себя.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо, президент Т)», - написал американский лидер в своем микроблоге, имея в виду себя. Кроме того, хозяин Белого дома обратил внимание на значительное урезание налогов и снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 23 ноября, цена на нефть Brent упала на 4,2%: в какой-то момент январский фьючерс на черное золото этого сорта торговался по 59,8 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти опускалась ниже 60 долларов в октябре 2017 года.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook
Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации Украины
Экс-глава Nissan Карлос Гон отрицает все обвинения в свой адрес
Пушков заявил, что Порошенко лично отдал приказ нарушить границу России
Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»
Лавров заявил, что противники «Северного потока - 2» хотят понравиться США
Туск пообещал, что ЕС и Британия «останутся лучшими друзьями»
ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами
"Спартак" под началом нового главного тренера выиграл у самарских "Крыльев Советов" 3:1
Лавров: Оппоненты Трампа постараются воспрепятствовать контактам России и США
«Удачные инвестиции»: Business Insider объяснил ажиотаж вокруг российских комплексов ПВО С-400
В Верховной раде призвали Британию отказать Охлобыстину в выдаче визы
Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море
Первый тайм матча "Спартак" - "Крылья Советов" завершился вничью 0:0
Минобороны РФ опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо
Российские конструкторы разрабатывают беспилотный танк с рельсотроном
В Госдуме сочли слова главы МИД Чехии о «российской угрозе» политической игрой
ТАСС: проход судов через Керченский пролив приостановлен из-за украинской провокации
Лидеры Евросоюза одобрили проект соглашения по Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе
ФСБ назвала преднамеренной провокацией действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе
Матч Спартак - Крылья Советов: в воротах у москвичей будет Ребров, а капитаном - Глушаков
Матч Спартак - Крылья Советов: Георгий Тигиев впервые выйдет в основе "Крыльев"
Европарламент поддерживает проект соглашения по Brexit
ВМС Украины обвинили Россию в агрессивных действиях в Керченском проливе
Трамп выразил готовность закрыть границу с Мексикой, чтобы остановить нелегальную миграцию
Три корабля украинских ВМС нарушили границы России и двигаются к Керченскому проливу
Постпред РФ при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое рождество» из-за соглашения по Brexit