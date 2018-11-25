2018-11-25T19:05:24+03:00
В мире

Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook

Власти Соединенного Королевства забрали бумаги у главы компании Software Six4Three, пригрозив ему тюрьмой
Дарья ИВАШКИНА
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Британский парламент получил доступ к внутренним документам FacebookБританский парламент получил доступ к внутренним документам FacebookФото: REUTERS
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В воскресенье, 25 ноября, появилась информация о том, что парламент Великобритании воспользовался имеющимися у него правовыми полномочиями, чтобы получить доступ к внутренним документам Facebook. Эти документы, как считают в Лондоне, подтвердят, что компания сознательно передавала партнерам, в том числе аналитической фирме Cambridge Analytica, личные данные большого числа своих пользователей.

Глава британского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Демьян Коллинз рассказал журналистам, что бумаги были истребованы у главы технологической компании Six4Three, участвующей в процессе по делу Facebook в США. Как оказалось, когда бизнесмен был в Лондоне, к нему в гостиницу приехал парламентский пристав и уведомил предпринимателя о том, что если он откажется от сотрудничества, то ему грозят крупные штрафы и даже тюрьма.

«Это был беспрецедентный шаг, однако и вызвавшая его ситуация не имеет прецедентов. <…> Мы полагаем, что в этих документах содержится информация, представляющая весьма значительный общественный интерес», - проводит слова Коллинза британская газета The Observer.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года разгорелся крупный скандал. Тогда выяснилось, что Cambridge Analytica незаконно получила персональные данные более 87 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы проанализировать их и увеличить эффективность рассылаемой им политической рекламы.

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