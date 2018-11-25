На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

СЕГОДНЯ 19:28 2018-11-25T19:28:58+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска, расположенных на границе с Польшей. Поводом для таких мер стали протесты владельцев машин с еврономерами. Дело в том, что недовольные автомобилисты частично или полностью блокировали движение на дорогах, ведущих к КПП.

По данным МВД незалежной, в настоящее время затруднено движение на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Ягодын», «Рава-Русская», «Краковец» и «Шегини», а также в направлении КПП «Малый Березный», находящегося на границе Украины и Словакии, и «Солотвино» на украинско-румынской границе, передает ТАСС.

Стоит отметить, что протестующие требуют от властей объяснений по поводу новых законов о ввозе автомобилей с европейскими номерами. Согласно нововведениям, теперь украинцы имеют право временно ввозить машины, зарегистрированные за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты таможенных платежей.