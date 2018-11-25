Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-25T19:52:37+03:00

В середине января он сменит на этой должности Гади Айзенкота

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В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави. Как ожидается, 15 января следующего года Кохави займет место Гади Айзенкота, руководившего Генеральным штабом израильской армии максимально возможные четыре года.

Кстати, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании кабмина, назвал Кохави «мудрым и высокопрофессиональным военачальником с обширными планами преобразований», пишет The Times of Israel. Кроме того, Нетаньяху выразил уверенность в том, что новый глава Генштаба «приведет Армию обороны Израиля к новым высотам».

СПРАВКА «КП»

С 2010 по 2014 год Авив Кохави руководил израильской военной разведкой, после чего возглавил Северное командование. А в 2017 году он стал заместителем начальника Генштаба.