2018-11-25T19:52:37+03:00
В мире

Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави

В середине января он сменит на этой должности Гади Айзенкота
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Генерал-десантник Авив КохавиГенерал-десантник Авив КохавиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави. Как ожидается, 15 января следующего года Кохави займет место Гади Айзенкота, руководившего Генеральным штабом израильской армии максимально возможные четыре года.

Кстати, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании кабмина, назвал Кохави «мудрым и высокопрофессиональным военачальником с обширными планами преобразований», пишет The Times of Israel. Кроме того, Нетаньяху выразил уверенность в том, что новый глава Генштаба «приведет Армию обороны Израиля к новым высотам».

СПРАВКА «КП»

С 2010 по 2014 год Авив Кохави руководил израильской военной разведкой, после чего возглавил Северное командование. А в 2017 году он стал заместителем начальника Генштаба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24