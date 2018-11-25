В Калифорнии локализовали самый крупный природный пожар в истории штата

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-25T20:16:05+03:00

Жертвами стихии стали 85 человек, и еще более 470 числятся пропавшими без вести

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В воскресенье, 25 ноября, стало известно о том, что в Калифорнии удалось полностью локализовать самый масштабный за всю историю этого американского штата пожар.

Как отметили в местном управлении лесного хозяйства и пожарной охраны, в итоге площадь выгоревшей территории составила около 620 квадратных километров, при этом огонь уничтожил порядка 14 тысяч жилых домов. Кроме того, по последним данным, жертвами пожара стали не менее 85 человек, причем еще более 470 числятся пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, природный пожар в Калифорнии начался 8 ноября в округе Бьютт, расположенном на севере штата, и стал быстро распространяться. В итоге город Парадайс выгорел почти полностью: стихия буквально превратила населенный пункт в груду угля и пепла. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.