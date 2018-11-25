СЕГОДНЯ 21:26 2018-11-25T21:26:52+03:00

А также рассказал, что в следующем году будет с ценами на нефть

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В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год. По его словам, в следующем году с курсом российской национальной валюты не произойдет серьезных изменений, правда, при условии, что в отношении нашей страны не будут введены какие-нибудь новые жесткие санкции.

«Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года», - сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».

Также глава Счетной палаты рассказал, что в 2019 году будет с ценами на нефть. По его словам, значительного снижения стоимости черного золота не ожидается. При этом сам Кудрин считает, что цена удержится выше 60 долларов за баррель. «И мировые агентства, и российские министерства, и центральный банк, - мы планируем, что цена на нефть все-таки будет пока сохраняться. Мы немножко разные в позициях, но я думаю, что выше 60 долларов цена на нефть будет», - добавил председатель СП.

Между тем в последнее время цены на черное золото стабильно падают. Как сообщал сайт kp.ru, только в минувшую пятницу, 23 ноября, цена на нефть марки Brent упала на 4,2%: в какой-то момент январский фьючерс на североморскую нефтяную смесь торговался по 59,8 доллара за баррель.