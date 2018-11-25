2018-11-25T21:44:41+03:00
Звезды

Спектакль с Владимиром Этушем отменили из-за состояния его здоровья

Вместо него в театре имени Вахтангова прошел творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной
Дарья ИВАШКИНА
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Народный артист СССР Владимир ЭтушНародный артист СССР Владимир ЭтушФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 25 ноября, в театре имени Вахтангова спектакль «Бенефис», в котором играет народный артист СССР Владимир Этуш, заменили на творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной. Причиной стала болезнь 96-летнего актера.

Ранее об изменении в расписании сообщили в социальных сетях зрители, которые пришли на спектакль. А чуть позже эту информацию подтвердил и директор театра Кирилл Крок. При этом Крок объявил о том, что собирается навестить заболевшего артиста, отметив, что 96 лет - «возраст серьезный». «Человек заболел, ему 96 лет - возраст серьезный. Сейчас я к нему поеду. Спектакль был заменен, о замене спектакля было объявлено в 17:00», - сказал директор театра имени Вахтангова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году Этушу также из-за состояния здоровья пришлось экстренно прервать свой отпуск. На отдыхе актеру стало плохо, и он был вынужден вернуться в Москву. К счастью, врачи быстро стабилизировали его состояние.

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