Тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле фигуристки Медведевой

СЕГОДНЯ 00:38 2018-11-26T00:49:47+03:00

Впервые в своей карьере 19-летняя российская фигуристка Евгения Медведева не смогла пробиться в финал престижной серии турниров Гран-При Фото: REUTERS

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Известный тренер Татьяна Тарасова поддержала в тяжелый момент российскую фигуристку Евгению Медведеву, обвинив СМИ и соцсети в травле спортсменки.

«Я это сама читаю, у меня волосы встают дыбом. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идёт травля в её сторону, самая настоящая», - сказала Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию вокруг фигуристки в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тренер отметила, что Медведева – настоящий трудоголик, а журналисты, которые пишут, что у Евгении «злой взгляд», не настолько осведомлены, чтобы об этом судить.

«Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», - подчеркнула Тарасова.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 19-летняя российская фигуристка впервые в своей карьере не смогла выйти в финал престижной серии турниров Гран-При. На решающем этапе, который прошел во французском Гренобле, ей необходима была победа, однако Евгения допустила две серьезные ошибки и финишировала лишь четвертой.

Медведева подвергается критике со стороны СМИ с тех пор, как решила сменить тренера, о чем стало известно в мае этого года. Тогда юная фигуристка призналась, что это был самый трудный выбор в ее жизни, ведь под опекой Этери Тутберидзе Женя провела целых одиннадцать лет.

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Медведевой с Загитовой тесно у одного тренера

Этери Тутберидзе стала известна после того, как ее юная воспитанница Юлия Липницкая на Олимпиаде – 2014 покорила весь мир. И хотя «девочка в красном пальто» выиграла золото Сочи только в команде, а в одиночных соревнованиях была только пятой, ее еще долго возносили до небес. Но после Игр Липницкая так и не смогла выйти на высший уровень, ушла от Тутберидзе к другому тренеру, а потом и вовсе в возрасте 19 лет завершила карьеру.

Об этом много писали, но потом все как-то быстро переключились на новую воспитанницу Тутберидзе Евгению Медведева, которая за два года не проиграла вообще ни одного старта и стала двукратной чемпионкой мира. А в начале прошедшего сезона у Тутберидзе зажглась новая звездочка – Алина Загитова (подробности).