Послом Афганистана в США впервые стала женщина

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-26T05:40:29+03:00

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Впервые в истории послом Афганистана в Соединенных Штатах стала женщина – Роя Рахмани, которая ранее возглавляла афганскую дипмиссию в Индонезии. Об этом сообщил журналистам в Кабуле официальный представитель президента Афганистана Харун Чахансури.

«Роя Рахмани является одним из талантливых дипломатов Афганистана, ей удалось достигнуть успехов во время своей службы в Индонезии. Она была назначена новым послом Афганистана в США и вскоре начнет там работать», - приводит его слова местный телеканал 1TV.

Отмечается, что Рахмани возглавила афганскую дипломатическую миссию в Вашингтоне после того, как ее предшественник Хамдулла Мохиб оставил этот пост и перешел на другую работу. В августе, как писал сайт kp.ru, он был назначен советником президента Афганистана по национальной безопасности вместо Мохаммадп Ханифа Атмара, который ушел в отставку из-за серьезных разногласий по поводу политического курса страны.