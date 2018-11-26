2018-11-26T06:43:52+03:00
В мире

Мексика отказалась отправить военных на границу с США для сдерживания мигрантов

МВД страны пообещало только усилить усилены пограничные пункты, через которые беженцы пытались прорваться на американскую территорию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Военные США применили против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пулиВоенные США применили против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пулиФото: REUTERS
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Мексика отказалась отправить войска на границу с Соединенными Штатами, но пообещала со своей стороны усилить пограничные пункты, через которые беженцы накануне пытались прорваться на американскую территорию.

«Наша страна не будет развертывать военные силы для решения проблемы. Однако будут усилены пограничные пункты, куда вторглись люди при попытке незаконно попасть в США», - говорится в заявлении мексиканского МВД.

Министерство отмечает, что в результате воскресного инцидента на границе никто не пострадал, передает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские пограничники в воскресенье, 25 ноября, применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегалов из «каравана мигрантов», которые предприняли попытку прорваться в Штаты, и закрыли крупный контрольно-пропускной пункт «Сан-Исидро», расположенный между американским городом Сан-Диего и мексиканской Тихуаной.

Напомним, из Гондураса через Гватемалу и Мексику к границе США движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке. А недавно стало известно, что из Сальвадора вышел еще один «караван мигрантов».

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