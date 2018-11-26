2018-11-26T07:04:57+03:00
В мире

Число пострадавших в результате землетрясении в Иране увеличилось до 513

Ранее сообщалось о 420 раненых в иранской провинции Керманшах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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После землетрясения люди боятся возвращаться в свои домаПосле землетрясения люди боятся возвращаться в свои домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным, из-за сильного землетрясения, которое произошло в воскресенье на ирано-иракской границе, в Иране пострадали как минимум 513 человек, передает агентство FARS News со ссылкой на власти иранской провинции Керманшах.

Ранее сообщалось о 420 пострадавших в Иране и 43, а также одном погибшее в Иракском Курдистане. Поисково-спасательные работы в пострадавших от подземных толчков регионах продолжаются.

Как писал сайт kp.ru, 25 ноября в приграничной западной иранской провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 101 километре от населенного пункта Илам. Их очаг залегал на глубине всего десяти километров.

Напомним, год назад жертвами землетрясение магнитудой 7,3 на ирано-иракской границе стали свыше 300 местных жителей. Причем основной удар тогда тоже пришелся на иранскую провинцию Керманшах.

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