2018-11-26T08:36:43+03:00
В мире

На востоке Китая мужчина с отверткой напал на кампус университета

Один человек погиб, пятеро получили ранения
Денис СУХОВ
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На востоке Китая мужчина с отверткой напал на кампус университетаНа востоке Китая мужчина с отверткой напал на кампус университетаФото: REUTERS
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Вооруженный отверткой мужчина напал на кампус университета в городе Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун. Один человек погиб, не менее пяти пострадали, сообщили в понедельник в местном Управлении общественной безопасности.

Нападение произошло в воскресенье вечером, около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на территории Шаньдунского научно-технического университета. Вооруженный отверткой местный житель по фамилии Чжан нанес ранения двум охранникам кампуса, уборщику, а также одному из преподавателей и двум членам его семьи.

Несмотря на усилия врачей, один из пострадавших скончался, остальные госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Мотивы 49-летнего злоумышленника остаются неизвестными, его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Расследование инцидента продолжается.

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