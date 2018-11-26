СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-26T08:36:43+03:00

На востоке Китая мужчина с отверткой напал на кампус университета Фото: REUTERS

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Вооруженный отверткой мужчина напал на кампус университета в городе Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун. Один человек погиб, не менее пяти пострадали, сообщили в понедельник в местном Управлении общественной безопасности.

Нападение произошло в воскресенье вечером, около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на территории Шаньдунского научно-технического университета. Вооруженный отверткой местный житель по фамилии Чжан нанес ранения двум охранникам кампуса, уборщику, а также одному из преподавателей и двум членам его семьи.

Несмотря на усилия врачей, один из пострадавших скончался, остальные госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Мотивы 49-летнего злоумышленника остаются неизвестными, его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Расследование инцидента продолжается.