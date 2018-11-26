Власти США открыли пограничный переход Сан-Диего-Тихуана на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-26T09:56:19+03:00

Движение автомобилей через пункт пропуска восстановлено в южном и, частично, в северном направлениях

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Американские власти частично возобновили движение на пограничном переходе «Сан-Исидро» между городом Сан-Диего (штат Калифорния) и мексиканской Тихуана. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение Таможенно-пограничной службы США.

«Восточный и западный контрольно-пропускные пункты для пешеходов на пограничном переходе «Сан-Исидро» открыты как в северном, так и в южном направлении», - говорится в сообщении службы в Твиттер.

Также отмечается, что полосы для движения автомобилей через погранпереход полностью открыты в южном направлении, и частично – в северном (пять полос все еще перекрыты из-за продолжающихся работ по установке дополнительных защитных барьеров).

Власти США заявили, что рассчитывают разрешить совместно с мексиканскими коллегами кризисную ситуацию на границе, связанную с прибытием многотысячного каравана мигрантов-нелегалов из Центральной Америки.

Ранее некоторые пункты пропуска на границе были закрыты после попыток прорыва мигрантов на территорию США. Американская погранслужба была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. В свою очередь, МВД Мексики задержало группу из 500 нелегалов.

Для помощи американским пограничникам к границе перебросили армейские подразделения. В то же время судьба самих мигрантов остается довольно туманной. Президент США Дональд Трамп заверил, что готов в случае необходимости полностью перекрыть границу с Мексикой, чтобы не пропустить нелегалов в страну.