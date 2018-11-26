Власти США открыли пограничный переход Сан-Диего-Тихуана на границе с Мексикой
Американские власти частично возобновили движение на пограничном переходе «Сан-Исидро» между городом Сан-Диего (штат Калифорния) и мексиканской Тихуана. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение Таможенно-пограничной службы США.
«Восточный и западный контрольно-пропускные пункты для пешеходов на пограничном переходе «Сан-Исидро» открыты как в северном, так и в южном направлении», - говорится в сообщении службы в Твиттер.
Также отмечается, что полосы для движения автомобилей через погранпереход полностью открыты в южном направлении, и частично – в северном (пять полос все еще перекрыты из-за продолжающихся работ по установке дополнительных защитных барьеров).
Власти США заявили, что рассчитывают разрешить совместно с мексиканскими коллегами кризисную ситуацию на границе, связанную с прибытием многотысячного каравана мигрантов-нелегалов из Центральной Америки.
Ранее некоторые пункты пропуска на границе были закрыты после попыток прорыва мигрантов на территорию США. Американская погранслужба была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. В свою очередь, МВД Мексики задержало группу из 500 нелегалов.
Для помощи американским пограничникам к границе перебросили армейские подразделения. В то же время судьба самих мигрантов остается довольно туманной. Президент США Дональд Трамп заверил, что готов в случае необходимости полностью перекрыть границу с Мексикой, чтобы не пропустить нелегалов в страну.