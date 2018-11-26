В Италии задержали более 40 человек по подозрению в контрабанде наркотиков

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-26T10:20:09+03:00

На юге Италии задержали более 40 человек по подозрению в контрабанде наркотиков. Фото: REUTERS

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На юге Италии, в области Апулия правоохранительными органами были задержаны 41 человек по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщил телеканал TGcom24.

Известно, что 30 из них взяты под стражу, еще 11 помещены под домашний арест. Задержанные обвиняются в поставке в Италию наркотиков из Албании.

По сообщениям агенства ANSA, злоумышленники также занимались вымогательством и незаконным хранением оружия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в магазинах Польши обнаружили 170 килограммов кокаина в коробках с бананами из Эквадора.

Пакеты с наркотиками весом примерно по килограмму каждый были найдены продавцами в картонных коробках с бананами в продмагах одной из торговых сетей в Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах. О находке сообщили полиции, сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики.

Ранее запрещенные вещества также были обнаружены в магазинах Германии.