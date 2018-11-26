СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-26T10:24:06+03:00

Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели Фото: REUTERS

Стоимость январского фьючерса увеличилась на 2,2% в ходе утренних торгов в понедельник

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Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла в понедельник на 2,2%, достигнув $60,15 за баррель. Таким образом стоимость «черного золота» частично восстановилась после обвала почти на 12%.

В свою очередь январские фьючерсы на марку WTI подорожали на 0,52%, до $50,94 за баррель.

За предыдущие пять торговых сессий нефть Brent потеряла до 12% стоимости, а WTI – около 10%. Эталонные марки обновили годовые минимумы на фоне роста добычи в Саудовской Аравии, России и США. В целом участники рынка продолжают опасаться избытка предложения одновременно с умеренным падением спроса.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз с удовлетворением отметил падение цен на нефтяном рынке, выразив благодарность Саудовской Аравии и себе лично.