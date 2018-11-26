Все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-26T10:47:26+03:00

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Все участники, приглашенные на международный саммит по Сирии в Астане, подтвердили свое участи. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Саммит посетят лидеры Ирана, России и Турции, делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, а также Иордания в качестве страны-наблюдателя.

Кроме того, на переговорах будут присутствовать представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

По словам Смадиярова, также ожидается подтверждение по участию спецпосланника ООН по Сирии Стеффана де Мистуры.

Отметим, переговоры по урегулированию военного конфликта в САР пройдут в столице Казахстана Астане с 29 по 29 ноября. На первый день запланированы двусторонние и трехсторонние консультации стран - гарантов и встречи с представителями стран-наблюдателей. На следующий день состоится пленарное заседание.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии.