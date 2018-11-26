Все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие
Все участники, приглашенные на международный саммит по Сирии в Астане, подтвердили свое участи. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
Саммит посетят лидеры Ирана, России и Турции, делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, а также Иордания в качестве страны-наблюдателя.
Кроме того, на переговорах будут присутствовать представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.
По словам Смадиярова, также ожидается подтверждение по участию спецпосланника ООН по Сирии Стеффана де Мистуры.
Отметим, переговоры по урегулированию военного конфликта в САР пройдут в столице Казахстана Астане с 29 по 29 ноября. На первый день запланированы двусторонние и трехсторонние консультации стран - гарантов и встречи с представителями стран-наблюдателей. На следующий день состоится пленарное заседание.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии.
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