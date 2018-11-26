Число погибших в результате кораблекрушения в Уганде возросло до 35 человек

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-26T11:12:42+03:00

По состоянию на утро 26 ноября, экстренным службам страны удалось спасти 27 человек. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Число погибших при крушении прогулочного судна в Уганде возросло до 35 человек. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 25 ноября, на озере Виктория.

«Мы продолжим поисковую операцию до тех пор, пока не получим приказ об остановке. Мы полагаем, это займет около недели», - передает агентство Xinhua слова представителя вооруженных сил страны подполковника Део Акиики. Офицер также добавил, что шансы найти выживших в настоящий момент невелики.

Причиной трагедии стала перегруженность лодки. На борту судна, рассчитанного на перевозку 50 пассажиров, находились 120 человек. В числе пассажиров были принц традиционного королевства Буганда, имеющего автономию в составе страны, Дауди Кинту Васаджа, а также брат правителя королевства Рональда Мутеб.

По состоянию на утро 26 ноября, экстренным службам страны удалось спасти 27 человек, в том числе и вышеупомянутых членов королевской династии. Многие пассажиры лодки числятся пропавшими без вести.