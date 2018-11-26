2018-11-26T11:12:42+03:00
Происшествия

Число погибших в результате кораблекрушения в Уганде возросло до 35 человек

На борту прогулочного судна находились члены местной традиционной королевской династии
Александр ДЖУМАЕВ
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По состоянию на утро 26 ноября, экстренным службам страны удалось спасти 27 человек.По состоянию на утро 26 ноября, экстренным службам страны удалось спасти 27 человек.Фото: REUTERS
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Число погибших при крушении прогулочного судна в Уганде возросло до 35 человек. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 25 ноября, на озере Виктория.

«Мы продолжим поисковую операцию до тех пор, пока не получим приказ об остановке. Мы полагаем, это займет около недели», - передает агентство Xinhua слова представителя вооруженных сил страны подполковника Део Акиики. Офицер также добавил, что шансы найти выживших в настоящий момент невелики.

Причиной трагедии стала перегруженность лодки. На борту судна, рассчитанного на перевозку 50 пассажиров, находились 120 человек. В числе пассажиров были принц традиционного королевства Буганда, имеющего автономию в составе страны, Дауди Кинту Васаджа, а также брат правителя королевства Рональда Мутеб.

По состоянию на утро 26 ноября, экстренным службам страны удалось спасти 27 человек, в том числе и вышеупомянутых членов королевской династии. Многие пассажиры лодки числятся пропавшими без вести.

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