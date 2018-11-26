СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-26T11:09:56+03:00

Корвет "Сообразительный" (проект 20380) на параде в честь Дня ВМФ в Балтийске. Фото: Александр Подгорчук

Издание отмечает, что универсальный характер системы, которая совмещает наступательные и оборонительные возможности

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Американский журнал National Interest признал уникальным российский противолодочный комплекс «Пакет», который выделяется от зарубежных аналогов в первую очередь универсальным сочетанием оборонительных и наступательных возможностей.

Издание переводит название комплекса как «набор», объясняя это его модульной конструкцией – все составляющие можно модернизировать по-отдельности, не меняя систему целиком.

В состав «Пакета» входит гидроакустическая система для обнаружения целей и пусковая установка, которую в различных пропорциях можно снарядить противолодочными торпедами или реактивными анти-торпедами М-15 (оба боеприпаса имеют одинаковый калибр 324 мм). Их эффективная дальность, по данным NI, составляет 10 тысяч и 800 метров соответственно.

Также журнал приводит заявление российской госкомпании «Рособоронэкспорт» о том, что противоторпедная защита кораблей, оснащенных «Пакетом», возрастает в 3-3,5 раза. Впрочем, методика такой оценки остается неясна, добавили авторы материала.

Отмечается, что «Пакет» уже установлены на новых российских корветах класса «Стерегущий» (проект 20380). Кроме того, в дальнейшем комплексы и их отдельные компоненты могут пойти на экспорт.

Ближайший аналог «Пакета», американская противоторпедная система SSTD также имеет гидроакустические датчики и противоторпеды. Индийский Mareech сочетает в себе комплекс обнаружения торпед и непрямых контрмер уклонения от атаки. Однако ни одна из них не имеет противолодочных возможностей в рамках одной платформы.

«Пакет-НК» - малогабаритный противолодочный комплекс для поражения подводных лодок в ближней зоне и уничтожения атакующих торпед. В его состав входят системы управления и целеуказания, боевой модуль (тепловая торпеда МТТ или реактивная М-15), а также пусковая установка СМ-588 (до 8 снарядов).