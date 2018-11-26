2018-11-26T11:28:01+03:00
В мире

США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи

Американские власти готовы сделать все необходимое для того, чтобы организаторы атаки предстали перед правосудием
Сакина НУРИЕВА
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США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи.США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи.Фото: REUTERS
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США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о злоумышленниках, устроивших теракт в индийском Мумбаи в 2008 году, жертвами которого стали 166 человек, в том числе, шесть американцев. Об этом заявил госсекретарь США Майка Помпео.

Про словам политика, американские власти готовы сделать все необходимое для того, чтобы террористы предстали перед правосудием. Награда в размере до пяти миллионов долларов предлагается программой госдепа «Вознаграждение ради правосудия», Речь идет об информации, которая может привести к аресту или обвинению любого, кто был причастен к планированию или содействию атаки в Мумбаи.

Госсекретарь США выразил солидарность с народом Индии после этого «акта варварства», также он напомнил другим странам об обязанностях в рамках Совбеза ООН, которые предполагают введение санкций против виновных в теракте.

Серия террористических актов произошла в индийском Мумбаи 26 ноября 2008 года. Десять террористов, которые прибыли в город из пакистанского порта Карачи, устроили стрельбу по людям на улицах, в кафе, на вокзале. После этого они закрылись в пятизвездочных отелях и в течение двух дней оказывали сопротивление спецназовцам, пока не были ликвидированы. Жертвами теракта стали 166 человек, среди них было шесть граждан США.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Афганистане талибы («Талибан» – запрещенная в России экстремистская организация) убили 22 сотрудника полиции.

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