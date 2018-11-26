2018-11-26T12:08:08+03:00
Экономика

Рубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельник

Курс национальной валюты к доллару и евро снижается на фоне ситуации в Керченском проливе
Денис СУХОВ
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Рубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельникРубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельникФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс рубля к доллару и евро снижается на страте торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,33-66,52 рублей, по итогам первой минуты торгов курс доллара прибавил 22,7 копеек. В свою очередь евро вырос на 35,7 копеек, до 75,41 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 28,6 копеек по сравнению с уровнем закрытия пятницы, составив 70,46 рубля.

Таким образом, доллар торговался на 75,36 копеек выше уровня действующего официального курса, а евро — на 46,9 копеек.

По мнению наблюдателей, ослабление национальной валюты произошло на фоне обострения российско-украинского спора в Азовском море. Участники рынка отыграли воскресную провокацию украинской стороны, накануне попытавшуюся незаконно провести через Керченский пролив три военных корабля.

В результате российские пограничники были вынуждены прменить силу и задержать два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины.

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