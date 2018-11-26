Москва заняла третье место в рейтинге по качеству жизни в России

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-26T12:25:26+03:00

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Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг городов по качеству жизни, в котором Москва оказалась на третьем месте, а возглавила его - Тюмень. В работе использовались опрос местного населения и данные Росстата.

Вторую позицию занял Грозный, а вслед за российской столицей последовали Казань и Сочи. В первой десятке оказались Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Всего в рейтинге 30 городов.

Города ранжировались по качеству медобслуживания, состоянию дорожного хозяйства, развитию культуры и образования, работы ЖКХ и объёму жилищного строительства, оценки работы городских властей, оценки населением удобства города для жизни, миграционного настроения, самооценки уровня своего дохода.

Город Тюмень занял первую строчку в рейтинге благодаря стабильности по всем показателям.

Проректор университета Алексей Зубец сообщил, что город Грозный занял высокое место в России благодаря качеству дорог, работе жилищно-коммунального хозяйства и объему строительства, удобству города для жизни.

Москву оценили по уровню медицины, жилищно-коммунального хозяйства, доходов населения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Грозном живут лучше, чем в Москве.