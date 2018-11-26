2018-11-26T12:25:26+03:00
Общество

Москва заняла третье место в рейтинге по качеству жизни в России

У российской столицы оценили уровень медицины, жилищно-коммунального хозяйства доходов населения
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Москва заняла третью позицию в рейтинге городов России.Москва заняла третью позицию в рейтинге городов России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг городов по качеству жизни, в котором Москва оказалась на третьем месте, а возглавила его - Тюмень. В работе использовались опрос местного населения и данные Росстата.

Вторую позицию занял Грозный, а вслед за российской столицей последовали Казань и Сочи. В первой десятке оказались Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Всего в рейтинге 30 городов.

Города ранжировались по качеству медобслуживания, состоянию дорожного хозяйства, развитию культуры и образования, работы ЖКХ и объёму жилищного строительства, оценки работы городских властей, оценки населением удобства города для жизни, миграционного настроения, самооценки уровня своего дохода.

Город Тюмень занял первую строчку в рейтинге благодаря стабильности по всем показателям.

Проректор университета Алексей Зубец сообщил, что город Грозный занял высокое место в России благодаря качеству дорог, работе жилищно-коммунального хозяйства и объему строительства, удобству города для жизни.

Москву оценили по уровню медицины, жилищно-коммунального хозяйства, доходов населения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Грозном живут лучше, чем в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете
Рябков: Москва сохранит приверженность ДРСМД, если Вашингтоне не откажется от своих обязательств по соглашению
Названы самые дорогие автомобили в мире
Концерт, организованный в поддержку рэпера Хаски, принесет более 6 млн рублей
Ученые назвали какао самым полезным продуктом во время зимних холодов
Рубль дешевеет в ходе утренних торгов на Московской бирже в понедельник
В Киргизии подросток получил ожоги 30% тела из-за взрыва телефона Nokia
В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет: трое погибли
США предложили вознаграждение до $5 млн за информацию о теракте в Мумбаи
Число погибших в результате кораблекрушения в Уганде возросло до 35 человек
Журнал National Interest признал уникальным российский противолодочный комплекс «Пакет»
Гендиректор Третьяковской галереи рассказала, почему нельзя все полотна «одеть» в пуленепробиваемое стекло
Все участники саммита по Сирии в Астане подтвердили свое участие
Число пострадавших из-за землетрясении в Иране возросло до 634
Цена нефти марки Brent снова превысила $60 после обвала на 11% по итогам прошлой недели
В Италии задержали более 40 человек по подозрению в контрабанде наркотиков
Власти США открыли пограничный переход Сан-Диего-Тихуана на границе с Мексикой
В Афганистане талибы* убили 22 сотрудника полиции
Проход гражданских судов через Керченский пролив возобновился