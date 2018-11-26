2018-11-26T12:37:48+03:00
Общество

Концерт, организованный в поддержку рэпера Хаски, принесет более 6 млн рублей

На мероприятии выступят такие исполнители, как Баста, Oxxxymiron и Noize MC
Александр ДЖУМАЕВ
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Рэпер Дмитрий Кузнецов, более известный как ХаскиРэпер Дмитрий Кузнецов, более известный как ХаскиФото: Артём ГНАТЕНКО
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Концерт «Я буду петь свою музыку», организованный рэперами Oxxxymiron, Noize MC и Баста, в поддержку своего коллеги по творческому цеху Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, принесет более 6 миллионов рублей. Все вырученные средства организаторы планируют передать Хаски, который сейчас находится в Краснодаре под административным арестом.

Мероприятие пройдет вечером 26 ноября в 20:00 в столичном клубе «Главклуб Green Concert». Билеты на концерт популярных в России исполнителей были проданы за несколько часов, сообщает радио «Говорит Москва».

Хаски должен был выступить 21 ноября в краснодарском клубе Arena Hall, однако мероприятие было сначала перенесено на другую площадку, а затем отменено. В качестве причины организаторы называли технические неполадки.

Тем не менее, Хаски все же попытался провести концерт рядом с ночным клубом Bounce. В качестве сцены была использована одна из стоявших рядом с клубом машин. Кузнецов не смог завершить свое выступление, поскольку был задержан прибывшим нарядом полиции.

Хаски были предъявлены обвинения в организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве и отказе пройти медицинское освидетельствование. Суд оправдал музыканта по статьям о призывах и огранизации массового собрания, а за мелкое хулиганство Кузнецову были назначены 12 суток ареста.

Из-за вышеупомянутых событий Кузнецову пришлось отменить шесть своих концертов.

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