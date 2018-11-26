2018-11-26T12:37:41+03:00
Здоровье

Ученые назвали какао самым полезным продуктом во время зимних холодов

Напиток не только уменьшает уровень холестерина, но и предупреждает риск возникновения инсульта
Ася РОМАНЧУК
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Ученые назвали какао самым полезным напитком зимыУченые назвали какао самым полезным напитком зимыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Какао не только вкусный напиток, но и полезный. Особенно в период зимних холодов, уверены ученые.

В составе качественного продукта можно найти белки, калий, цинк, клетчатку, железо, магний и другие питательные вещества. А еще какао способно уменьшать воспаления, что своевременно во время морозов.

Исследователи из Европейского агентства по безопасности продуктов питания считают, что человеку для здоровья необходимо съедать не менее 2,5 граммов какао-порошка или десять граммов черного несладкого шоколада. С ними соглашается многие медики, добавляя, что напиток нормализует уровень холестерина и сахара в крови, а так же уменьшает риск возникновения инсульта.

В порошке какао-бобов содержатся полифенолы – это соединения, которые могут улавливать и гасить свободные радикалы. За счет этого процесса увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

Тем, кто пеняет на какао из-за образования акне стоит еще раз задуматься: антиоксиданты, содержащиеся в напитке, защищают кожу от ультрафиолета и предотвращают старение, сообщает сайт "Дни.ру".

Кстати, какао является отличным средством для борьбы с морщинами, елси применять его в виде маски для лица.

ранее ученые развенчали мифы о кофе, рассказав полезен данный напиток или наоборот.

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