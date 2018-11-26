2018-11-26T12:55:23+03:00
Происшествия

Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете

Из рюкзака исполнителя пропали банковские карты, паспорт и деньги
Ася РОМАНЧУК
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Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете ФОТО: https://www.facebook.com/valerio.sgargi/Участника шоу «Голос» Валерио Сгарджи обокрали в самолете ФОТО: https://www.facebook.com/valerio.sgargi/
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Столичные полицейские разбираются с кражей, которая, предположительно, произошла на борту самолета Самара-Москва.

Из рюкзака одного из пассажиров исчезли документы, деньги и банковские карты. Сам пострадавший – им оказался участник шоу «Голос» Валерио Сгарджи – обратился за помощью к правоохранителям только когда добрался до дома своего приятеля.

По словам итальянского певца, он сел в самолет в Самаре, 25 ноября. Рюкзак специально не сдавал в багаж, а взял с собой в самолет. Во время полета вещи попросили убрать на багажную полку, что пассажир и сделал. А уже в гостях у друга на улице Мироновской обнаружил, что часть вещей пропала.

Из рюкзака исчезли банковские карты, выданные банками Италии, наличные в сумме 500 евро, что чуть больше 37 тысяч рублей и паспорт.

Полицейские проверяют информацию, поступившую от исполнителя, сообщает Пятый канал.

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