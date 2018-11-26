СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-26T14:06:28+03:00

Противники пакта ООН о миграции избили евродепутата на митинге в Таллине Фото: Екатерина ТОЛМАЧЕВА

Сторонники Консервативной народной партии Эстонии стащили парламентария с трибуны и нанесли несколько ударов ногами

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На состоявшемся в Таллине митинге против подписания пакта ООН о миграции члены Консервативной народной партии Эстонии драматичным образом прервали выступление евродепутата Индрека Таранда, который попытался высказаться в защиту этого рамочного документа.

По данным местных СМИ, несколько сотен демонстрантов собрались в понедельник у здания эстонского парламента, где обсуждалось заявление о присоединении республики к пакту. К протестующим вышли депутаты и министры от правящей партии социал-демократов, в том числе глава МИД Свен Миксер.

Митингующие потребовали ухода социал-демократов из власти, а поддерживающего подписание пакта министра иностранных дел даже обвинили в государственной измене.

После того, как к микрофону подошел Таранд, протестующие набросились на него, стащили с трибуны и начали пинать ногами. По словам евродепутата, ему нанесли шесть ударов, однако каких-либо серьезных травм удалось избежать.

Предполагается, что глобальный пакт ООН по миграции станет первым соглашением такого рода, которое охватит все связанные с этим явлением аспекты. Подписание документа запланировано на 10-11 декабря в рамках специальной конференции в столице Марокко.

США, Израиль, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Италия и Австрия так или иначе выразили скептическое отношение к пакту или вовсе отказались подписывать документ, справедливо полагая, что он ограничит их государственный суверенитет в вопросах миграции.

В Эстонии многие опасаются, что пакт приведет к наплыву мигрантов, несмотря на заверения правительства в обратном. Этими настроениями, в свою очередь, активно пользуются оппозиционные силы.