Канадские ученые нашли еще один способ бросить курить

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-26T14:14:48+03:00

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Общественное осуждение может помочь отказаться от такой вредной привычки, как курение. С таким заявлением выступили канадские ученые из Западного университета. По мнению специалистов, отвращение окружающих может помочь курильщикам увидеть преимущество здорового образа жизни и отказаться от сигарет.

Группа ученых провела эксперимент, во время которого показывала заядлым курильщикам пачки сигарет с одинаковыми призывами, но разными фотографиями. На некоторых пачках были изображены люди с равнодушным выражением лица, а на других — люди на фото выражали явное презрение.

В результате оказалось, что люди, которым показывали пачки с «осуждающими» фото, чаще испытывали чувство стыда и неловкости, которое мотивировало их отказаться от вредной привычки и вести более здоровый образ жизни, передает телеканал «360».

При этом стоит отметить, что люди, для которых курение является частью особого стиля, практически не реагировали на фото, которые были помещены на сигаретные пачки, пишет сайт argumenti.ru.