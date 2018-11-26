2018-11-26T14:40:14+03:00
Политика

Глава МИД ФРГ призвал к деэскалации ситуации в Керченском проливе

Обстановка в Черном и Азовском морях вызывает обеспокоенность у всего мирового сообщества
Мария БЕРК
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас.Глава МИД ФРГ Хайко Маас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Германия призвала Россию и Украину к деэскалации ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. События, которые разворачивались вчера в Черном и Азовском морях, вызывают обеспокоенность.

- Развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Мы призываем обе стороны к деэскалации, - приводит слова министр пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

Утром 25 ноября три украинских корабля нарушили морскую госграницу России. Они шли в сторону Керченского пролива. Корабли Погранслужбы ФСБ РФ не пропустили их к Крымскому мосту. Проход под мостом был заблокирован. По тревоге были подняты два самолета и вертолет Черноморского флота РФ, которые несколько часов контролировали ситуацию в районе ЧП.

В течение всего дня российские пограничники по каналам радиосвязи предупреждали корабли-нарушители, что они незаконно пересекли нашу госграницу и находятся в территориальных водах России, но те продолжали выполнять опасные маневры.

Уже вечером при попытке прорыва без предупреждения к Крымскому мосту украинские корабли были задержаны погранслужбой России и отбуксированы в Керчь. После этого президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное ночное заседание Военного совета. Было принято решение о введении в стане военного положения.

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